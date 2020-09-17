Матч между Ротором и Ростовом зависит от решения волгоградского Роспотребнадзора

До матча осталось два дня, "Ротор" готовится и ждет окончательное решение врачей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, коронавирус может «похоронить» надежды волгоградцев увидеть «Ротор» в верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиге. Команда уже потеряла три очка из-за сорвавшейся игры с Краснодаром. Сегодня под вопросом матч с ФК «Ростов». Вердикт должен огласить волгоградкий Роспотребнадзор. Именно в областном управлении будут принимать окончательное решение. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в клубе.

- В пункте 1.2.3 Санитарного регламента, который утвердили в РПЛ, сказано: «если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах», - цитируют в пресс-службе сине-голубых.

Матч с «Краснодаром» не состоялся не только по той причине, что с коронавирусом слегли семь футболистов, а еще и потому, что волгоградские санврачи так и не предоставили свое предписание за 2 часа до игры.

- Вчера, 17 сентября, «Ротор» предоставил в оперштаб РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора, по которому изолировали всех зараженных коронавирусом членов команды и всех, кто с ними контактировал. Остальные члены клуба проходят ежедневное тестирование, - сообщают в «Роторе».

При этом добавляют: «Окончательное решение о том, будет ли матч 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором», примут, когда будет соответствующее решение волгоградского управления Роспотребнадзора».