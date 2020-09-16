Оскорбивший Родину-Мать Артемий Лебедев – о проверке ФСБ: «Я приготовил мешок с сухарями»

Все началось из-за того, что у Родины-матери изменили ночную подсветку. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Похоже, эту историю будут обсуждать еще очень долго. 18 августа в своем видеоблоге известный дизайнер Артемий Лебедев назвал Родину-Мать ужаснейшим произведением советского монументального искусства. «Она на вид уродская», - заявил блогер с синими волосами, чем обидел сразу полстраны. Призывали к ответу Лебедева ученые, депутаты, общественники, скульпторы, политологи. Ему даже хотели запретить въезжать в Волгоград. Вместо этого 29 августа дизайнер получает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Накануне Артемий Лебедев у себя на канале снова прокомментировал эту историю, но теперь про Родину-Мать он вспомнил в свете проверок ФСБ, которые силовое ведомство якобы возбудило в отношении него. (В самой федеральной службе безопасности эти проверки не подтверждали).

«Сейчас проходит проверка ФСБ, по крайней мере, эту новость сто изданий распространило, все про это написали, все мне позвонили, все спросили, когда меня уже расстреляют в подвалах Лубянки, - говорит у себя в эфире Артемий Лебедев. - Короче, я уже приготовил мешок с сухарями и жду, когда меня заберут в 5 утра на черном воронке, и плачущие дети не успеют даже помахать мне платочком вслед. Вместо этого я хочу специально обратить внимание на небольшую историю, которую в издании «Комсомольская правда - Волгоград» пересказывал журналист, ссылаясь на Андрея Сахарова, который не последний человек в нашем государстве, получил Нобелевскую премию не за водородную бомбу, правда, а за мир. Был почетным академиком. Так, вот ему в приватном разговоре Вучетич ответил на вопрос, почему у нее открыт рот: «Она кричит: … твою мать». Прошу проверить этот факт, соответствует ли он исторической действительности. А также ответить на вопрос, может ли Родина-мать кричать «…твою мать». Не ли в этом какого-то парадоксального замкнутого цикла».

На самом деле, Вучетич, по воспоминаниям советского физика, сказал: «Она кричит — за Родину… вашу мать!». Именно в таком виде цитату приводило наше издание. Но дизайнеру и здесь захотелось вырвать слова из контекста.

Дальше Лебедев заявил, что о самой Родине-матери он плохого не говорил, только лишь о ее подсветке.

«Я сказал всего лишь про Родину-мать, что этот памятник надо подсвечивать красиво, а сейчас его подсвечивают бездарно. Это неправильно, потому что у Родины-матери есть все женские черты, сейчас в ночи ее подсвечивают светодиодным светом, и не осталось никаких черт женщины».

При этом Лебедев сделал вывод, что волгоградцы просто решили переложить на него вину за свои «бездарные действия по порче памятников».

Понадобится ли Артемию Лебедеву его мешок с сухарями, мы пока не знаем. Нет никаких подтверждений, что какое-то силовое ведомство его проверяет.

Напомним, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" получил за заслуги в становлении и развитии российского сегмента сети интернет. Кроме того, очень многие узнали о Лебедеве после того, как он разработал новую навигацию в Московском метро, которая поставила пассажиров в тупик. Многие говорили, что теперь там можно разобраться лишь с компасом.