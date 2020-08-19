«Она уродская»: дизайнер Артемий Лебедев оскорбил Родину-мать

Дизайнер Лебедев не стеснялся в выражениях, рассуждая про "Родину-мать зовет!" Фото: Андрей МИРЕЙКО

В последнее время многие известные люди пытаются добавить себе популярности, оскорбив кого-то. Задевают и чувства волгоградцев. То Василий Уткин периодически заявляет, что Волгоград – город гопников, теперь поднять хайп решил дизайнер Артемий Лебедев. Он вообще покусился на самое святое, что есть у жителей Волгограда – на нашу Родину-мать.

Напомним, что Лебедев не только возглавляет модную в светских кругах дизайн-студию, но и ведет собственный канал на видеохостинге Youtube. Там он обсуждает последние новости, даже те, что не связаны с дизайном. Видимо, считая себя отличным специалистом в искусстве, Артемий Лебедев решил высказаться по поводу новой подсветки статуи «Родина-мать зовет!». Недавно прошла новость о том, что после масштабных реставрационных работ освещение скульптуры в ночное время изменилось, и это не понравилось многим горожанам. В сети была создана петиция. Многие отметили, что статуя стала плоская. Но Лебедев пошел дальше - символ победы в Великой Отечественной войне он назвал очень большой и некрасивой скульптурой.

«Это ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», - заявил дизайнер в своем эфире на Youtube . Нам приходится цитировать его дословно, чтобы вы понимали масштаб оскорблений. – «Это такая хрень, ее один раз поставили, она является символом. Ее будут постоянно поддерживать до скончания веков. Мало того, что она на вид уродская, так это просто какой-то старческий позднесоветский маразм».

«Я ВЫЛЕЗАЛ ИЗ ГОЛОВЫ - ВИД ХОРОШИЙ»

В Родине-матери Лебедев нашел только один плюс.

«Я был внутри скульптуры, вылезал из головы. И оттуда вид хороший. И это единственное, чем она может быть хороша».

Высказываясь о подсветке, дизайнер и по совместительству сын советского философа Андрея Лебедева и писательницы Татьяны Толстой, стал оценивать анатомию скульптуры.

«Проблема в том, что там была подсветка, которая хоть как-то анатомические достоинства в «Родине-матери» подчеркивала. Это все-таки женщина, у нее есть анатомические черты, есть сиськи, есть какое-никакое лоно и раньше свет более-менее показывал, что баба с фигурой. Сейчас поставили совершенно ***(плохой) плоский светодиодный свет, который ее сделал абсолютно бессмысленной». – Простите, но это дословная цитата дизайнера.

В конце своего «экспертного мнения» Лебедев сказал, что он поддерживает тех людей, которые хотят, «чтобы эта скульптура подсвечивалась нормально».

Очень жестко и, скорее всего, необдуманно делать такие заявления, ведь в Волгограде такое не прощают. Обычно находится несколько активистов, которые пишут на таких красноречивых деятелей заявления в прокуратуру. «Родина-мать зовет!» не в первый раз оказывается в информационных скандалах. В марте 2017 года в интернете появились изображения скульптуры, облитой зеленкой. Волгоградские поисковики обращались из-за осквернения памятника в прокуратуру.

В надзорном органе «Комсомольской правде» затруднились подсказать, успел ли кто-то из жителей Волгограда пожаловаться в прокуратуру на дизайнера. Скорее всего, это дело времени.