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Артемий Лебедев, назвавший Родину-мать «уродской», получил госнаграду

Дизайнера наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Дизайнер назвал скульптуру "старческий позднесоветский маразм".

Дизайнер назвал скульптуру "старческий позднесоветский маразм".

Фото: Андрей МИРЕЙКО

На портале правовой информации сегодня, 29 августа, появился указ «О награждении государственными наградами». В нем фамилии ученых, директоров, артистов и врачей. В этом же списке значится и дизайнер Артемий Лебедев. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, это тот, кто недавно назвал знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!» уродской.

«Мало того, что она на вид уродская, так это просто какой-то старческий позднесоветский маразм», - заявил Лебедев на своем канале в видеохостинге Youtube, обсуждая новую подсветку скульптуры.

За такое высказывание в адрес «Родины-матери» дизайнеру хотели даже запретить въезд в Волгоград. Поступок Лебедева осудили не только волгоградские чиновники и представители власти, но и депутаты Госдумы. И вдруг, спустя неделю после этого «громкого заявления» Лебедев получает госнаграду.

Как сказано в Указе, Лебедева награждают «За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».