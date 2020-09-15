Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 сентября: плюс 97 заболевших и новая смерть

Большая часть пациентов лежит в больницах с пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская область снова в числе 15 регионов страны, где на сегодня зафиксировано самое большое количество заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердили еще 97 жителям региона. Общее число заболевших ковидом за пять месяцев составило уже 13 тысяч 570 человек. И здесь наш регион тоже не покидает список мест с наиболее острой эпидемиологической обстановкой. Продолжает расти и печальная статистика. Экспертная комиссия подтвердила смерть еще одного пациента с коронавирусом - умерла 41-летняя жительница Волжского. В общей сложности жертвами ковида и возникших на его фоне осложнений стали 126 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 15 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс

На сегодня к армии инфицированных в городе-миллионнике прибавилось еще 34 заразившихся коронавирусом. В Волжском подтвердили диагноз у 15 человек. Не отстает и Среднеахтубинский район – плюс 12 случаев. Отличился и Камышин (подробности).

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Хорошие новости тоже есть – растет процент вылечившихся после коварного коронавируса. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали из ковидных госпиталей еще 148 пациентов (у оперштаба цифра эта по традиции немного отличается из-за специфики учета). Всего же одолеть коронавирусную инфекцию удалось уже 11,8 тысячи волгоградцев – это 87% от общего числа ее подхвативших.

Тем временем, перепрофилированные под инфекцию больницы забиты пациентами с уже подтвержденным ковидом и пневмонией. Около трех тысяч человек на сегодня лежат в стационарах, среди них 2841 взрослый и 87 детей. Накануне произошла совершенно дикая история, когда пациентку с температурой скорая бросила ночью в соседнем Волжском, потому что в больнице не оказалось мест.