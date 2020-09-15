Болезнь развивалась молниеносно: ковид унес жизнь 41-летней волжанки

Это 126-я смерть от коронавируса в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области официально подтвердили уже 126 смертей от коронавируса и его тяжелых осложнений. Очередной жертвой ковида стала 41-летняя женщина, которая проживала в Волжском. Оперштаб сообщил подробности о летальном случае. Помимо коронавируса и двусторонней пневмонии у умершей пациентки имелся сахарный диабет - одно из самых опасных сопутствующих заболеваний.

Эта история похожа на многие другие. Женщина только заболела, сразу обратилась к врачу. Но в больницу ложиться она не захотела. Лечилась под наблюдением медиков из местной поликлиники.

- От госпитализации пациентка неоднократно отказывалась, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Только самочувствие резко ухудшилось и стало совсем худо, волжанка вызвала скорую. В третью городскую больницу Волжского ее привезли в среднетяжелом состоянии. Болезнь развивалась молниеносно. Спасти женщину врачи не смогли.