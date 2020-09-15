Волгоградку с температурой +39 скорая бросила среди ночи в Волжском

В инфекционной больнице не оказалось мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карета скорой помощи посреди ночи высадила подхватившую инфекцию волгоградку с температурой 39 градусов в соседнем городе Волжском. В больнице, куда ее должны были госпитализировать, не оказалось мест. О произошедшем рассказал ее родственник Максим Гелунов.

Заболевшая женщина лечилась дома. Но выписанные участковым терапевтом лекарства и антибиотики не помогли. Температура не падала.

- Участковая врач отказалась продлять больничный и выдала направление на госпитализацию. Не COVID, но мазок не брали! – рассказывает волгоградец.

Правда, оказалось, что готова принять пациента лишь вторая горбольница в городе Волжском. Родственники уговорили женщину лечь в больницу. Она вызвала скорую и поехала в стационар.

- Через некоторое время сестра отзвонилась, и сообщила, что у неё температура, кружится голова, ей плохо и что её отказались принять из-за отсутствия мест. Сейчас скорая приедет и высадит её на центральной площади Волжского, - от такой новости родственники были в шоке.

- Мы не поверили, что такое возможно. Человека с инфекцией, с температурой, выбросить посреди чужого города, где она вообще ничего не знает, - отмечает Максим Гелунов.

Родные начали звонить во все экстренные службы с просьбой прояснить ситуацию.

- 72 оператор скорой сказала, что мы недопоняли и бросила трубку. И так три раза бросала трубки, отказалась предоставлять в Волжский скорую, так как мы звоним в Волгоград. Но телефон своего главного сказала, при этом не сообщив, как его зовут, - описывает мужчина дальнейшие злоключения.

Спасло больную женщину то, что к тому времени ее телефон не успел разрядиться. Оказавшись ночью в незнакомом городе, с его помощью она установила своё местоположение и вызвала такси на площадь Строителей. И вскоре добралась до дома.

- В ходе беседы с главным врачом скорой выяснилось, что они сами такого не могли предположить, - говорит Максим Гелунов. - То есть это нормально, человека с подозрением на инфекцию в 23.30 выбрасывать в чужом городе? Пусть погибает и других заражает? Это может случиться с каждым из нас, вот, что самое страшное, откажут в медицинской помощи и вышвырнут на улицу подыхать.

Пока в ответ на запрос «КП-Волгоград» чиновники не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть рассказ волгоградца.

- Специалистами обздрава проводится проверка, - сообщили нашему корреспонденту в ведомстве.