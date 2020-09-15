Прирастаем коронавирусом: в Волгограде 34 заболевших, в Волжском - 15

Заболевших много не только в крупных городах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоград по-прежнему сохраняет лидерство по ежедневному приросту коронавирусных больных. На сегодня к армии инфицированных в городе-миллионнике прибавилось еще 34 заразившихся. Втрое меньший Волжский прирастает ковид положительными быстрее, там за сутки подтвердили диагноз сразу у 15 человек. Не отстает и Среднеахтубинский район – плюс 12 случаев, подтвержденных тестами за день. Отличился и Камышин, где на сегодня 7 заболевших. На 15 сентября 2020 коронавирус получил распространение в 18 городах и районах Волгоградской области. География шире в сравнении с предыдущими днями.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди передовиков у районов также Быковский с шестью заболевшими. По четыре случая зарегистрировали в Иловлинском и Котовском. Сразу в четырех районах Волгоградской области по два заразившихся. В их числе Городищенский, Ольховский, а также Урюпинск и Фролово.

И по одному человеку внесли за минувшие сутки в списки ковидных пациентов лидирующие по общему числу заразившихся Палласовский и Котельниковский районы, а также «середнячки» Ленинский, Старополтавский и Светлоярский, и Новониколаевский и Октябрьский районы, где заболевших пока меньше сотни.

Среди заболевших снова два младенца, один дошкольник и трое школьников. А также сразу 26 человек из возрастной группы риска старше 65 лет. У половины заболевание выявлено по контакту, половина обратились к врачу с признаками ОРВИ.