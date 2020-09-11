Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 сентября: плюс 96 заболевших и новая смерть

Все больше волгоградцев болеют ковидной пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цифры статистики по коронавирусу в Волгоградской области уже который месяц словно заколдованные. Ежедневный прирост заболевших ковидом то чуть меньше ста, то чуть больше ста человек. На сегодня подтвердили диагноз еще 96 волгоградцам. Только общее число заразившихся коронавирусом неуклонно растет – подхватили коварную инфекцию за пять месяцев уже 13 тысяч 183 человек. Растет и число смертей, вызванных осложнениями коронавируса. Снова подтвердили один летальный исход, всего жертвами ковида в регионе стали уже 122 человека. Среди них большинство волгоградцев от 60 и старше. Но есть и совсем молодые в возрасте 27, 29 лет. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 11 сентября 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, выписанных из ковидных госпиталей и особенно с амбулаторного лечения пациентов с каждым днем также все больше. Закрыли больничные листки за минувшие сутки еще 202 человека (по данным оперштаба региона цифры по традиции чуть отличаются). В целом же число переболевших коронавирусом и выздоровевших волгоградцев приближается к 11,5 тысячи человек.

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По данным оперштаба, продолжают лечение на дому чуть больше двухсот заразившихся коронавирусом волгоградцев. В больницах на сегодня около 2,8 тысячи пациентов, у которых заболевание протекает с осложнениями и пневмонией. Среди них 2712 взрослых и 69 детей. И более 4,6 тысячи жителей региона остаются на карантине.

В Волгоградской области по-прежнему закрыты театры и кинотеатры, карантинные ограничения в регионе действуют как минимум до 20 сентября. Но, учитывая, что ситуация по коронавирусу практически неизменна, их наверняка продлят и очередной раз.