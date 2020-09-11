Волгоград и Волжский снова отличились по заболевшим коронавирусом

Крупные города по числу заболевших ковидом догоняют районы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова в лидерах по заболевшим коронавирусом главные города Волгоградской области. В Волгограде на сегодня прирост в 36 заразившихся, в Волжском – плюс 16 случаев. Снова много заболевших ковидом и в районах области. На 11 сентября 2020 коронавирус получил распространение в 21 городе и районе Волгоградской области. Заразу волгоградцы находят в основном внутри региона. Но, по словам губернатора, многие из заболевших вернулись с моря, есть и те, кто побывал за границей. Среди заболевших два младенца и восемь детей постарше (это значит, что еще несколько классов в школах закроют на карантин). А вот тех, кому за 50 больше половины – 55 человек.

Карта распределения заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, из районов области сегодня в лидерах по числу новых заболевших ковидом Ленинский и Палласовский – плюс 6 человек. Пятеро жителей получили положительный результат теста в Камышине, четверо – в Суровикинском районе, трое – в Городищенском.

Сразу в шести районах региона на 11 сентября по два новых коронавирусных пациента. В этом списке Светлоярский и Жирновский, Старополтавский и Нехаевский, а также Новониколаевский и Фроловский.

И восемь районов Волгоградской области внесли в ковидные списки по одному человеку. Отметились Михайловка и Котово, Быковский и Дубовский районы, Новоаннинский и Чернышковский, а также лидеры по заболеваемости Среднеахтубинский и Николаевский районы.