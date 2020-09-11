«Таких вирусов у нас еще не было»: Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа

Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поехал в областную больницу №1 на Ангарском. Посмотрел, как идет ремонт хирургического корпуса, а затем направился в поликлинику. Глава региона измерил температуру, давление - 130/70. «Хоть в космос!», - прокомментировал Андрей Бочаров и пошел делать прививку от гриппа. Признался, что последний раз делал ее, наверно, еще в школе. Но сейчас такое время, что губернатор пересмотрел свое отношение к вакцинации.

- К сожалению, мы не можем сказать, что ситуация с коронавирусной инфекцией стала легче в целом. Мы наблюдаем стабильную ситуацию, но сейчас начинаем видеть в разрезе заболевших увеличение людей, прибывших из мест отдыха, как правило, с юга нашей страны – Краснодарского, Ставропольского края, Крыма. Есть случаи уже среди тех, кто прибыл из-за рубежа с заболеванием. Также мы отмечаем рост числа заболевших среди людей, которые уезжали в командировки, - отметил губернатор. - В этот период, учитывая наложение гриппа и ОРВИ, а с другой стороны коронавирусной инфекции, необходимо сделать прививку от гриппа. Таких вирусов у нас еще не было. Они будут уходить в осложнения.

Напомним, каждый день в регионе около сотни новых заразившихся ковидом, всего более 13 тысяч заболевших. Заболеваемость гриппом пока не фиксируется, ОРВИ тоже пока далеко от эпидпорога.