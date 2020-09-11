В Волгоградской области от ковида умер мужчина

Врачи не смогли спасти пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Волгоградской области раскрыл подробности о 122-м летальном исходе в регионе. Очередной жертвой коронавируса стал 60-летний житель Среднеахтубинского района. Эта смерть в районе уже третья, в последнее время выбился он и в лидеры по числу заболевших ковидом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, в Среднеахтубинскую ЦРБ мужчину привезли уже в тяжелом состоянии. Ему резко стало плохо. Врачи поставили пациенту диагноз коронавирус с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала молниеносно. Поэтому после обследования мужчину перевезли в реанимацию третьей больницы в Волжском. Ковид наложился на заболевания кроветворной системы, так что спасти пациента медикам не удалось.

Всего на сегодня в Волгоградской области более 13 тысяч заразившихся, 86% из которых уже завершили лечение. Однако количество смертей растет каждый день. Это именно официально подтвержденные случаи.