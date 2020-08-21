Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 августа: снова смерть и 82 заболевших

Кинотеатры пока под запретом, а вот музеи и выставочные залы ждут волгоградцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя власти региона и опасаются вспышки коронавируса из-за возвращающихся из отпусков волгоградцев, пока ежедневный прирост ковидных больных в Волгоградской области снижается. Если еще неделю назад число новых заразившихся коронавирусом перевалило за сотню, то накануне было 84 случая, на 21 августа – 82 инфицированных. Всего же подхватили заразу 11 тысяч 105 жителей области, почти пять тысяч из них приходится на миллионный Волгоград. Регион остается на 16-м месте в стране по общему числу заразившихся COVID-19. За минувшие сутки подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом. Число умерших на сегодня достигло 83 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 21 августа 2020 года.

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Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, в России из почти 947 тысяч заразившихся коронавирусом умерли 16 189 человек. Выздоровели уже более 80% пациентов – 761 тысяча жителей страны. В Волгоградской области показатель выздоровления гораздо ниже – всего 67%. Накануне закрыли больничные листы еще 119 переболевших ковидом волгоградцев, всего же выписали 7462 жителя региона (по данным оперштаба чуть меньше - 7454).

Самый большой прирост заболевших коронавирусом вновь в Волгограде (+41), в Волжском всего 5 новых больных, зато в Палласовске – 8, в Камышине – 7, в Городище – 4. Завозных случаев нет (подробности).

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Более полутора тысяч волгоградцев продолжают бороться с коронавирусом дома. Там, как говорится, и стены помогают. В ковидных госпиталях остается тоже немало больных с пневмонией и ковидом. Даже несмотря на большую выписку к выходным в инфекционных палатах остаются почти 2,5 тысячи пациентов - 2374 взрослых и 61 ребенок. По домам сидят еще более 4500 карантинщиков.

При этом школы и детсады в очном формате возобновят работу как и положено с 1 сентября. А вот студенты волгоградских вузов будут учиться в полудистанционном формате. Театры и кинотеатры по-прежнему закрыты, а с 25 августа за пассажиров без масок начнут штрафовать водителей автобусов, трамваев и маршруток.