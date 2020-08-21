От коронавируса умерла 60-летняя волгоградка

Умершая проходила лечение в больнице №22 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла жительница региональной столицы. «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе, что женщина не занималась самолечением, а обратилась к специалистам при первых признаках заболевания. Волгоградка была госпитализирована в Больницу №22, которая перепрофилирована в ковидный стационар. Врачи диагностировали у пациентки COVID-19 с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер. Несмотря на оказываемую помощь, 60-летняя женщина скончалась. У нее был сахарный диабет и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

За время пандемии в Волгоградской области зафиксировано уже 83 летальных исхода от коронавируса. В Волгограде жертвами инфекции стали 34 человека.

Оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом напоминают оставаться дома при первых признаках ОРВИ. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Важно сразу обратиться за помощью медиков.