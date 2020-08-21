В лидерах по заболевшим ковидом Волгоград, Палласовка и Камышин

Количество заболевших в последние дни несколько снизилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вспышки коронавируса в крупных городах Волгоградской области хоть и не исчезли, но пошли на спад, чего нельзя сказать об областном центре. Зараза вновь увеличивает географию распространения внутри региона. На 21 августа 2020 коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области. Самый большой прирост заболевших вновь в Волгограде – плюс 41 инфицированный за сутки. В Волжском всего пятеро новых больных, зато в Палласовске – восемь, в Камышине – семь, в Городище на сегодня четверо заразившихся ковидом. Завозных случаев нет, снова в числе новых пациентов 11 детей, в том числе трое младенцев, и 15 стариков.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Светлоярском районе на сегодня трое заразившихся коронавирусом. Михайловка, Среднеахтубинский и Кумылженский районы прибавили к спискам заболевших по два пациента. И сразу в восьми районах Волгоградской области по одному ковид-положительному жителю за сутки. Среди них один из лидеров по числу заразившихся – Котельниковский район, «середнячки» - Иловлинский, Дубовский и Старополтавски. Продолжают вести счет коронавиурсных больных и Фролово, Даниловский, Новоаннинский и Руднянский районы, где сейчас меньше сотни инфицированных.

В Волгограде число заразившихся приближается к пяти тысячам человек, в Волжском более тысячи заболевших, в Ккамышине приближается к семи сотням. Но есть и такие районы, как Руднянский, где всего 15 инфицированных. В областном центре умерли уже 34 человека, в регионе – 83.