Волгоградские вузы 1 сентября начнут работать в полудистанционном формате

В стенах вуза будут проходить только лабораторные и практика. Фото: Иван ВИСЛОВ

До 1 сентября осталось чуть больше недели. Власти Волгоградской области решили, что в День знаний откроют двери для детей и школы, и детсады. А вот вузы начнут работу в смешанном, полудистанционном формате. Лекции – на удаленке, а лабораторные у студентов будут проходить в стенах университета. Подготовку всех вузов к началу учебного года с учетом коронавирусной безопасности обсудили накануне на заседании совета ректоров вузов Волгоградской области с участием вице-губернатора Зины Мержоевой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, учебные расписания в вузах составят так, чтобы свести контакты к минимуму. Лекции у студентов уже с начала учебного года решили проводить дистанционно. В очном формате будут только практики и лабораторные. Для этого студентов разобьют на группы, для которых выделят индивидуальные помещения.

На входе в общежития и здания учебных корпусов всем будут измерять температуру – и студентам, и педагогам. Аудитории будут дезинфицировать до и после занятий. Если вдруг обнаружится заболевший, его окружение тут же изолируют. В оперштабе надеются, что этого будет достаточно, чтобы избежать массовых вспышек ковида.

Пока же вузы докупают необходимый запас дезинфицирующих средств, бесконтактные градусники, маски и очистители воздуха, составляют хитрое расписание. Итоги подведут 28 августа.