От коронавируса скончался глава Камышинского района

Фото администрации Камышинского района.

Коронавирус не щадит никого: сегодня, 12 августа в волгоградской больнице №5 скончался от COVID-19 глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев. Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, глава умер от осложнений на фоне хронических заболеваний, спровоцированных коронавирусом.

- Первые признаки недомогания Владимир Ерофеев почувствовал еще 28 июля. Он сразу обратился к лечащему врачу. Его госпитализировали в Камышинского районную больницу. Там он получал все необходимое лечение и его состояние даже улучшилось. Врачи уже хотели переводить его на амбулаторное лечение, когда 6 августа ему вдруг опять стало хуже. Начали прогрессировать осложнения, на фоне хронических заболеваний. Ерофеева в срочном порядке перевели в больницу №5 Волгограда. Но, несмотря на все усилия медиков, он скончался, - сообщают в оперштабе.

Известно также, что в больнице с коронавирусом также лежат супруга и дочь главы Камышинского района. Жена в тяжелом состоянии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже выразил искренние соболезнования семье Владимира Ерофеева и его близким.

"КП-Волгоград" присоединяется к соболезнования.

СПРАВКА "КП"

Владимир Яковлевич Ерофеев родился 15 октября 1952 года в Камышине. Окончил Пензенский сельхозинститут и сразу пошел работать в совхоз «Терновский» в должности старшего агронома. Потом был главным агрономом в совхозе «Умётовский», а с 1983 по 2005 годы - директором совхоза «Семёновский».

В октябре 2005 года был избран главой Камышинского района. После чего переизбирался на эту должность еще трижды - в 2009, 2013 и 2017-м.

Был удостоен звания «Лучший менеджер» в номинации «Государственное и общественное управление».