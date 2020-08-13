Вспышка ковида в Волжском набирает обороты

В Волжском за сутки снова 21 заболевший коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если в Волгограде сегодня в полтора раза меньше заболевших коронавирусом, чем в последние дни, то Волжский вновь поражает приростом заразившихся. На миллионный город на 13 августа приходится 37 новых случаев. На меньший в три раза Волжский – 21 ковидный пациент. В целом число заболевших вот-вот перевалит за тысячу. Не ослабевает вспышка коронавируса и в Светлоярском (+9) районе, и в Среднеахтубинском (+6). По пять положительных тестов пришли на этот раз также жителям Городище, Палласовки и Николаевского района. Всего же на 13 августа 2020 коронавирус получил распространение в 16 городах и районах Волгоградской области. Заболевших на этот раз 102 человека.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперативного штаба региона, четверо заразились ковидом в Быковском районе, по два человека – в Камышине и Даниловском районе. Еще в шести районах по одному новому случаю. Заразу подхватили жители Дубовки и Иловли, Михайловки и Фролово, Котельниковского и Кумылженского районов Волгоградской области.

Заразились коронавирусом десять детей, восемь молодых людей. Основная же масса пациентов ковидных госпиталей Волгограда приходится на людей старше 30-ти лет (таких в последние сутки 37) и старше пятидесяти (47 человек). Последние в группе риска. Однако ковид не щадит ни стариков, ни 38-летних.