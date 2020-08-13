Последствия взрыва на заправке в Волгограде: фото

Место взрыва осмотрели следователи и криминалисты. Фото: СКР

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по факту приведшего к пожару взрыва на газовой заправке. Попасть на место происшествия следователи смогли только через три дня после ЧП. Все это время в подземном хранилище все еще оставался газ, который мог привести к новому взрыву. Фото с места ЧП потрясают: улетевшая цистерна, раскуроченный асфальт, обломки машин и искореженный остов АЗС. При взрыве пострадали 13 человек. Теперь следователям предстоит провести экспертизы, выяснить все обстоятельства и установить, кто же виноват в произошедшем.

Заправка раскурочена взрывом. Фото: СКР

Цистерну отбросило на десятки метров. Фото: СКР

Превратившаяся в жуткое пепелище заправка остается в оцеплени Росгвардии. Место взрыва и оборудование заправки уже осмотрели не только следователи и криминалисты СКР, но и специалисты пожарной лаборатории регионального МЧС, Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, взрывотехники полиции. Взяли смывы с цистерны, которая и взлетела на воздух первой.

Заправка оцеплена, там еще опасно. Фото: СКР

Воронка на месте взрыва. Фото: СКР

- В ближайшее время на месте происшествия будет проведена техническая экспертиза, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

Следователям и экспертам предстоит еще несколько дней кропотливой работы. Фото: СКР

Напомним, взрыв и пожар на заправке №36 на проспекте Ленина случился в 12.40 10 августа. Взрывная волна сотрясла дома, а в небо взметнулся огромный столб огня. Причиной стало возгорание трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, во время пополнения хранилища АГЗС.

Разрушения масштабные. Фото: СКР

Было несколько хлопков. Водитель газовоза и персонал заправки успели отбежать. Зато досталось пожарным, которые прибыли на место ЧП. Всего пострадали 13 человек. Все они с ожогами, один из пожарных поучил 40% поражения тела, он в реанимации.