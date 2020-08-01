Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 августа: снова 95 заболевших и смерть

В Волгоградской области снова растет число заболевших коронавирусом, как общее, так и ежедневный прирост. За последние сутки снова скачок вверх – плюс 95 заразившихся. В целом ковид подхватили уже 9237 волгоградцев. И вновь экспертная комиссия дала официальное заключение по новой жертве коварной инфекции в регионе – в Волгограде умерла 73-летняя женщина - это уже 63-й летальный исход пациентов с ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 1 августа 2020 года.

Статистика заражений. Яндекс

По данным ИЦК, еще 80 вылечившихся от коронавируса волгоградцев закрыли в минувшую пятницу больничные листы. Процент выздоравливающих пусть медленно, но все же растет. Всего покинули ковидные госпитали уже 5645 человек. Но в инфекционных отделениях по-прежнему много пациентов - 2133 взрослых и 81 ребенок. Почти каждый с пневмонией, более ста человек сейчас спасают врачи в отделениях реанимации. Но вытаскивают буквально с того света волгоградские медики даже пациентов с 90 процентами поражения легких.

В Волгограде на сегодня прирост в 37 человек, в Волжском – 24, в Камышине -17, в Михайловке – 6. Именно в городах сейчас самые крупные очаги заболевания. В целом же в Волгограде число заболевших приближается к четырем тысячам, в Волжском – к восьми сотням, Камышин преодолел порог в шесть сотен, а вот В Михайловке, Городищенском иСреднеахтубинском районах больше 350 ковидных жителей (подробности).

Карта распространения коронавиурса в городах и районах Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на коронавирус. Сейчас, накануне открытия детских лагерей обследовали всех их сотрудников. Итог - один положительный результат, десятки работников ДОЛ "Лазурный" в Иловлинском районе ушли на двухнедельный карантин, а сам лагерь закрыт и не примет детей с 1 августа.