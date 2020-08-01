В Волгограде умерла от коронавируса еще одна пенсионерка

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:55:09+03:00

Женщина сама обратилась к медикам, когда ей стало плохо. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Снова в Волгоградской области сообщили о новой смерти пациента с коронавирусом. Очередной жертвой ковида стала 73-летняя пенсионерка из Волгограда. Это уже 21-й летальный исход, официально зарегистрированный в областном центре. Оперативный штаб сообщил подробности о последнем смертельном исходе.

Осложнило течение коварной болезни позднее обращение к врачу и один из самых страшных «соседей» коронавируса – сахарный диабет. К тому же у пожилой женщины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

К медикам пациентка попала лишь на пятый день, когда ей стало совсем плохо. До этого она пыталась лечиться самостоятельно. Врачи четвертой больницы Волгограда поставили стандартный в период пандемии диагноз - COVID-19 с двусторонней пневмонией. Поражения легких и всех остальных систем организма оказались слишком серьезными, спасти пациентку медики так и не смогли.

Из 63 смертей от ковида в Волгоградской области ровно треть случаев приходится на Волгоград, где скончался уже 21 человек. Следом идет Михайловка - семь летальных исходов. В Волжском и еще трех районах области по четыре жертвы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU