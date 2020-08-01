Новые вспышки ковида в Волжском, Камышине и Михайловке

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:33:41+03:00

Далеко не все волгоградцы носят маски, хотя в общественных местах и в транспорте она обязательна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Из 95 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на первый день августа, сразу 84 человека проживают в больших городах. Именно там сейчас самые крупные очаги заболевания. Если для миллионного Волгограда прирост в 37 человек еще можно назвать нормой, то для Волжского 24 новых ковидных пациента – это очередной рекорд. Сразу 17 положительных тестов за сутки получили и жители Камышина. Шесть заразившихся на сегодня в Михайловке. В целом же на 1 августа 2020 коронавирус получил распространение всего в 11 городах и районах Волгоградской области.

Карта распространения коронавиурса в городах и районах Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, из районов области отличились приростом также Старополтавский, где на сегодня четыре подтвержденных случая коронавируса, а также Палласовский – два. Еще в пяти районах на 1 августа по одному заболевшему, среди них Быковский, Ленинский, один из лидеров по ковиду – Среднеахтубинский, а также Новоаннинский и Серафимовичский.

При этом все волгоградцы нашли ковид неподалеку от дома. В основном среди заболевших люди от 50-ти лет и старше. Таких в сегодняшнем списке больше половины - 49 человек. Среднего возраста пациентов 24, а вот детей на сегодня среди заразившихся коронавирусом всего шестеро.

ИСТОЧНИК KP.RU