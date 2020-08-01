2020-08-01T11:12:14+03:00
Общество

У сотрудника детского лагеря под Волгоградом нашли коронавирус

Начало смены в ДОЛ «Лазурный» отложили, персонал на карантине
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Всех сотрудников лагерей тестируют перед началом смены.Всех сотрудников лагерей тестируют перед началом смены.Фото: Виталий ТИМКИВ
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Начало летней оздоровительной кампании в Волгоградской области из-за коронавируса откладывали не раз, и все же решили открыть 19 детских летних лагерей. Четыре из них должны были принять ребят с 1 августа. Перед началом смены всех сотрудников протестировали на ковид. И у одного из них тест на коронавирус показал положительный результат. Так что весь персонал ДОЛ «Лазурный», который расположен в хуторе Озерки Иловлинского района, отправили на карантин. Облкомобразования решил перенести дату заезда детей в этот лагерь.

Как пояснили «КП-Волгоград» в оперштабе, всего для допуска к работе в детских лагерях сдали анализы 250 сотрудников. Лишь у одного из них выявили коронавирус. У остальных тесты отрицательные. Ближайшие две недели персонал лагеря «Лазурный» проведет на карантине под наблюдением медиков. После они снова сделают тесты на ковид. И только когда придет результат, будет принято решение - открывать лагерь или нет. Сам лагерь, разумеется, ждет полная дезинфекция.

- Здоровью детей ничего не угрожает, - уточняют чиновники, - Все контакты до этого были исключены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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