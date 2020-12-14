В Волгограде департамент образования проверяет школу, где ученика на целый урок заперли в тумбочке

В конфликте между родителями и администрацией школы разбирается департамент образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь урок истории 8-классник Алексей*, ученик школы №49 Краснооктябрьского района Волгограда, провел в тумбочке для хозяйственного инвентаря, в которой обычно хранят веники и половую тряпку с ведром, чтобы убирать кабинет после занятий. Это случилось еще 27 ноября. Сейчас между школой и родителями, написавшими коллективное заявление, идут настоящие разборки за правду: обе стороны пытаются разобраться, что послужило причиной странного инцидента и кто виноват. А ведь конфликтных случаев в школах происходит немало: еще не забылась скандальная история, когда учительница заклеила рот второкласснику, а другой педагог отрезала мальчику челку на глазах у его одноклассников.

ПРИВЛЕКАЛ ВНИМАНИЕ?

Известно, что Леша – обычный школьник, как и все остальные. Учится нормально, балуется на переменках. В общем, так и ведут себя дети его возраста. В этот класс перевелся три месяца назад по желанию родителей (тогда расформировали другой класс).

Как говорят сотрудники школы, в тот злополучный день Алексей залез в тумбочку сам, без помощи посторонних, то есть никакого насилия в его адрес не было. Это произошло как раз на перемене перед уроком истории. Все это время сам кабинет был заперт. Когда же начался урок, мальчик так и остался сидеть в шкафчике. Вынуждал ли его педагог или это его собственное желание – остается вопросом, в котором заберутся компетентные на то органы.

- Возможно, он просто пытался привлечь к себе внимание, - считает директор школы №49 Татьяна Резникова.

Руководитель образовательного учреждения не пытается выгородить свою коллегу, ведь сама свидетелем случившегося не была – находилась на больничном. А версий много. Родители написали жалобу и жду разбирательств, что очень разумно (свежа в памяти трагедия об «убийстве в родительском чате»).

- Департамент проводит проверку по заявлению родителя. По результатам проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

*имя изменено согласно законодательству РФ