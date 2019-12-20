2019-12-20T15:38:55+03:00
Общество

Под Волгоградом проверят школу, где учитель заклеила детям рот скотчем

Преподаватель из школы №37 Волжского решила так успокоить расшумевшихся второклассников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Второклассники шумели на уроке.Второклассники шумели на уроке.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Не успел затихнуть скандал в школе города Палласовки Волгоградской области, где учитель взяла ножницы и прямо на уроке подрезала длинную челку восьмикласснику, как отличилась педагог из Волжского. Учитель начальных классов школы №37 решила успокоить расшумевшихся второклассников, заклеив им рты скотчем. Сейчас идет проверка.

Произошло это накануне на одном из уроков во втором классе. Пока неясно, что именно случилось. Известно, что малыши расшумелись и учитель пригрозила одному из учеников заклеить рот скотчем. По данным из соцсетей, опробовали на себе воспитание скотчем семь детей.

- Пока ничего конкретного не можем сказать. У нас идет служебная проверка, - устало комментирует «КП-Волгоград» завуч школы №37.

В областном комитете по образованию отмечают - факт не установлен. Сейчас опрашивают детей и родителей, чтобы понять, что именно произошло на уроке. С детьми работает психолог.

- Идет служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении образования Волжского.

Напомним, подобные истории не редкость. Недавно подобный скандал произошел в Татарстане, в городе Альметьевске. После учитель уволилась. Год назад отличилась учительница из Петербурга, которая заклеивала детям рты скотчем, чтобы «не болтали».

Кстати, и в самой школе №37 это уже не первый скандал. Год назад директора уволили, как посчитали педагоги - из-за результатов на выборах. Отстаивали ее и коллеги, и родители учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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