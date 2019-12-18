2019-12-18T09:17:49+03:00
Общество

Отрезавшая ученику челку учитель вернется в школу

Преподавателю русского языка из Волгоградской области и директору школы могут объявить выговор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подросток сходил после этого в парикмахерскую и постригся.Подросток сходил после этого в парикмахерскую и постригся.Фото: Александр КОЦ
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Учителю русского языка из Волгоградской области могут объявить выговор за то, что прямо посреди урока подрезала ученику длинную челку. Как и директору образовательного учреждения, которая допустила произошедшее. Но уже вскоре педагог Гульнара Мунтаева вернется в школу и сможет приступить к работе.

История восьмиклассника из школы №2 города Палласовка разлетелась по соцсетям и СМИ, хотя конфликт семья школьника и учитель уладили в тот же день, когда подросток пришел домой с укороченной челкой. Классный руководитель, по словам директора школы, чрезмерно опекала своих учеников и не раз просила его постричься. В итоге сама взялась за ножницы, причем в присутствии всего класса. Произошло это в пятницу, 13-го декабря. И хотя родители отказались от претензий к педагогу, Гульнару Мунтаеву отстранили от работы, началась служебная проверка.

- Вчера вечером результаты внутренней проверки пришли в отдел по образованию. Учитель может приступить к своим обязанностям. К концу недели, после анализа всех обстоятельств, будет известно о мерах воздействия. Выговор могут объявить и директору школы, и учителю, - рассказали «КП-Волгоград» в отделе по образованию администрации Палласовского района Волгоградской области.

Увольнять Гульнару Мунтаеву никто не собирается. Но вся эта ситуация сказалась на ее самочувствии. Сейчас педагог находится на больничном.

- Неприятная ситуация. Я очень сожалею, что такое произошло в моей школе, - поделилась с корреспондентом «КП-Волгоград» директор школы Лидия Авдощенко.

Класс, где случилась эта история, продолжает заниматься. Ставший героем школьного скандала Эльхан тоже ходит на уроки. Теперь он местная знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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