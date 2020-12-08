Возвращение Волгоградской области к московскому времени должны принять в Госдуме в третьем чтении

Теперь возвращение Волгоградской области должен поддержать Совет Федерации, а затем подписать глава государства Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Точка еще не поставлена. Принятие решения о возвращении Волгоградской области в московский часовой пояс должно состояться 9 декабря. Сегодня, 8 декабря, депутаты Государственной думы на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект волгоградских парламентариев. Теперь документ ждет рассмотрения в третьем чтении в среду. У депутатов снова не обошлось без споров при обсуждении законопроекта. Даже до рассмотрения документа дело могло не дойти.

В начале заседания депутат от Саратовской области Ольга Алимова предложила снять с сегодняшней повестки рассмотрение статьи 5 Федерального закона «Об исчислении времени» об отнесении Волгоградской области ко 2-й часовой зоне. Она настаивала, что документ проработали не до конца, в нем отсутствуют обоснования. И вообще законопроект отменяет решение проведенного в Волгоградской области референдума в 2018 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил прокомментировать документ зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николая Говорина.

- Этот законопроект тщательно обсуждался комитетом по охране здоровья, обсуждались поправки. Вынесено единогласное решение о том, что законопроект нужно принимать, - резюмировал Николай Говорин.

Вячеслав Володин поинтересовался, а кому принадлежит инициатива сменить часовой пояс в Волгоградской области.

- Председателя заксобрания Волгоградской области, - ответил Николай Говорин.

- Но председатель законодательного собрания не может быть субъектом законодательной инициативы, - возразил спикер Госдумы. – Это решение законодательного собрания?

- Да, это решение законодательного собрания Волгоградской области, - исправился Николай Говорин.

Вячеслав Володин также уточнил, есть ли в зале заседаний представитель парламента Волгоградской области. На что ему ответили, что на первом чтении выступал с докладом депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк.

Вячеслав Володин вынес на голосование, убрать или оставить в повестке заседания 8 декабря вопрос о часовом поясе Волгоградской области. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы не отклонять рассмотрение законопроекта: 247 человек против 44, еще 1 законодатель воздержался. Важный документ для волгоградцев стал ждать своей очереди на заседании.

Во время рассмотрения законопроекта с докладом перед коллегами выступила депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. Она отметила, что в документ внесли 2 поправки, комитет по охране здоровья поддержал одну - депутата Александра Носова. За сегодня проголосовали и депутаты. Согласно изменению, Волгоградская область должна сменить часовой пояс в 2 часа ночи 27 декабря 2020 года. Вторую поправку внесла Ольга Алимова, которая считает, что Волгоградская область может сменить время не раньше 24 декабря 2023 года - спустя 5 лет после проведенного референдума.

- Меня удивляет скорость принятия законопроекта «Об исчислении времени» и желание отменить итоги референдума, который прошел в марте 2018 года. Свыше 680 тысяч человек, то есть 58,8% проголосовали за переход в третью часовую зону. Массу законопроектов мы с вами здесь не выносим, в том числе вязанные со здравоохранением, ссылаясь на то, что пандемия, и мы сейчас должны в ускоренном режиме рассматривать основополагающие законы. Я не знаю, может, на Волгоградскую область упал метеорит, почему вдруг стрелки не могут работать в этом же режиме, почему их обязательно нужно переводить назад. Представитель Волгоградской областной думы при принятии законопроекта в первом чтении объяснил, что это делается не потому, что высказались граждане, а потому что предприниматели сказали, что им неудобно работать по волгоградскому времени. Провели какой-то опрос, вернее - выявляли мнение населения. И якобы люди поддержали переход в иную часовую зону. Граждане забросали нас заявлениями, запросами, письмами, просьбами, чтобы перестали крутить стрелки туда-обратно. Разработчики законопроекта не представили ни экономического расчета перевода на московское время. Ведь они предлагают на час увеличить вечернее время. А это повлечет расходы домохозяйств на оплату электроэнергии. 760 тысяч пенсионеров и малообеспеченных семей естественно потребуют каких-то субсидий на затраты по ЖКХ. Трехлетний бюджет уже принят. И эти затраты не предусмотрены. Волгоградская областная дума не предоставила ни научного, ни медицинского обоснования в поддержку данного законопроекта. Это неудивительно, потому что академия наук против его принятия. Теперь напомню, что согласно действующему законодательству, отменять итоги референдума возможно только путем проведения нового референдума, но никак не сомнительным мероприятием - выявление мнения населения, - возмущалась Ольга Алимова.

Но точку зрения Ольги Алимовой не поддержали большинство депутатов. Ее поправку в законопроект не приняли. А у Татьяны Цыбизовой нашлось, что ответить оппоненту инициативы волгоградских депутатов. Она отметила, что референдум никто не отменял.

- Думаю, что она лукавит и искажает действительность. На самом деле, нет никакой отмены результатов референдума. Потому что прерогатива решения о смене часового пояса принадлежит высшему законодательному органу страны. Поэтому на референдуме вопрос звучал не за переход на московское время и не за переход на волгоградское. Люди проголосовали за то, чтобы инициативная группа вышла с таким предложением в областную думу и дали ей возможность это решение принять. Областная дума решение приняла и обратилась к Государственной думе. Тогда, напомню, да 680 тысяч человек, что составило 55% проголосовали за переход на волгоградское время. Но по данным опроса, который проводился летом этого года, 68% проживающих на территории Волгоградской области высказались в поддержку московского времени. Что касается финансово-экономического обоснования. Расходов из бюджета не потребуется. Это не потребовал ни переход из второго часового пояса в третий, не потребует это расходов из бюджета и при обратном процессе. Что касается затрат населения. Мы это просчитывали. Волгоградская область предоставляла такого рода информацию. За счет экономии времени зимой час утреннего, наиболее активного трудового времени, еще больше люди экономят, нежели тратят летний час, который приветствуют сторонники волгоградского времени, - рассказала Татьяна Цыбизова.

Обращаясь к депутатам, она попросила их поддержать законопроект.

- И да, я согласна с Ольгой Алимовой в том, что нам надо перестать переводить стрелки туда-сюда, - добавила Татьяна Цыбизова.

Вопрос о часовом поясе вынесли на голосование. 330 парламентариев проголосовали "за", 7 нажали копку "против". Еще 8 депутатов воздержались от ответа. Теперь законопроект должны принять окончательно в третьем чтении. Оно внесено в заявку повестки заседания Госдумы на 9 декабря.

Напомним, 24 ноября Госдума приняла законопроект в первом чтении, после чего депутат Александр Носов внес поправку – перевод часов должен состояться ночью не 20 декабря, а 27-го числа.

А сторонники волгоградского времени не оставляют надежд сохранить его. Хотя шансов уже, похоже, нет. Но они хотят записать обращение на Прямую линию Владимира Путина.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, в 2018 году жители Волгоградской области на референдуме проголосовали за переход региона на местное время – на плюс 1 час к московскому. Это поддержали 58% пришедших на избирательные участки. Волгоградская область перешла в часовой пояс, в котором она было до конца 80-х годов. Но бизнесмены и депутаты стали высказывать недовольство отличным от московского времени.

И уже в 2020 году в регионе провели опрос, который с 25 июня по 1 июля проходил одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Около 74% волгоградцев пришли на опрос. Среди них более 65% поддержали возвращение области к московскому времени.