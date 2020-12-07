В Волгограде сторонники местного времени хотят обратиться на Прямую линию президента

Если Госдума примет законопроект, то новый год волгоградцы встретят в одно время с москвичами. Сторонники местного времени против и теперь хотят задать вопрос президенту на прямую линию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сторонники местного времени не оставляют надежд сохранить его в Волгоградской области. Хотя уже завтра, 8 декабря, в Государственной думе парламентарии могут принять во втором чтении законопроект о переводе часов для волгоградцев. И тогда в ночь на 27 декабря стрелки сделают оборот на час назад. И регион снова будет жить в одном часовом поясе с Москвой. Но мириться с этим хотят не все. Активисты уже неоднократно отправляли письма президенту страны. А теперь хотят обратиться к Владимиру Путину напрямую. Сторонники волгоградского времени собираются записать коллективное обращение главе государства. Они надеются, что их вопрос будет озвучен президенту на Прямой линии, которая состоится 17 декабря. Об этом они сами сообщает в социальных сетях.

Отметим, в прошлую субботу, 5 декабря, на площади перед Царицынской оперой собрались около двухсот сторонников местного времени, чтобы в очередной раз заявить о своем намерении добиваться сохранения нынешнего часового пояса для Волгограда.