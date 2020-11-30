РАН: переход Волгограда в московское время приведет к потере светлых часов

Сторонники местного времени из Волгограда опять вышли на одиночные пикеты к Госдуме и администрации президента. Фото активистов движения "Волгоградское время"

В Волгограде опять идет сражение, только теперь волгоградцы воюют за время. Своими «часовыми качелями» власти разделили людей на два лагеря: одни хотя жить по местному времени (МСК+1), другие – мечтают сравнять стрелки с Москвой. 24 ноября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект Волгоградской облдумы, который предполагает возврат региона в столичный часовой пояс. Но это лишь подхлестнуло сторонников местного времени к еще более активным действиям. Теперь они не просто пишут письма во все инстанции, они уже митингуют. Правда, пикеты пока одиночные. 30 ноября серия таких пикетов прошла у зданий Государственной Думы России, Совета Федерации и у администрации президента.

«Президент, Госсударственная Дума, остановите произвол!» - гласит надпись на плакатах, с которыми волгоградцы стоят у админзданий столицы.

Волгоградцы все еще надеются, что их мнение услышат в Госдуме. Фото активистов движения "Волгоградское время"

- Мы, возмущены результатом голосования депутатов Госдумы 24 ноября. Мы направили туда более 50 тысяч подписей волгоградцев, которые поддерживают местное время; сотни писем с данными о многочисленных нарушениях при выявлении мнения населения по данному вопросу в 2020-м году. Мы просили отклонить законопроект № 1012130-7. Но лишь один депутат проголосовал против. В очередной раз мы просил служителей народа – «Услышьте мнение своих граждан!», отклоните законопроект во втором чтении и не создайте Волгограду новых проблем, - говорит активист движения «Волгоградское время»

Надо сказать, что у каждой из противоборствующих сторон свои доводы. Сторонники московского времени уверяют, что после перевода стрелок у волгоградцев добавится светлое время с 06.00 до 09.00. Их оппоненты умоляют оставить лишний светлый час вечером. Сегодня, 30 ноября, позицию по данному вопросы высказались и эксперты из Российской Академии наук (РАН).

Скрин заключения Российской академии наук.

«Географически Волгоград соответствует поясу UTC+3. Видимо, поэтому Волгоградская облдума инициировала переход региона в эту часовую зону. Но, возможно, что такой перевод может привести к потере части светлого времени суток», - говорится в заключении РАН. – Информируем вас, что РАН не поддерживает внесенный Волгоградской облдумой в Госдуму законопроект «О внесении изменений в закон «Об исчислении времени». Эта позиция была отражена при согласовании представленного в РАН Минпромторгом России проекта официального отзыва Правительства РФ на указанный законопроект».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.