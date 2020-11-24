Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 ноября: 233 новых заболевших, ковидные госпитали закрываются

В Волгоградской области 24 ноября ковидом заразились 233 человека, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Третью неделю подряд в Волгоградской области прирост новых пациентов с COVID-19 не менее 220 человек в сутки. Болезнь стремительными темпами поражает все большее число волгоградцев. 24 ноября коронавирусом в Волгоградской области заболели 233 жителя. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за всю пандемию ковид подхватили уже 25 717 человек. Не проходит ни дня, чтобы в регионе не подтверждались летальные исходы от COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 24 ноября 2020 года.

Статистика с сайта Стопкоронавирус.рф

24 ноября ковид стал причиной смерти у 4 волгоградцев. Всего от коронавируса умерли с марта 284 жителя области. По всей России пандемия унесла жизни уже 37 031 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки от коронавируса 285 жителей Волгоградской области. Они вернулись домой из инфекционных госпиталей или закрыли больничные после амбулаторного лечения. Всего же за все время пандемии с ковидом справились 24 256 пациентов.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 5 693 человека, в том числе 44 ребенка. Из них коронавирус подтвержден у 830 пациентов.

Статистика ИЦК

Несмотря на высокие цифры прироста ковидных больных, в регионе отмечают снижение скорости распространения коронавируса. Поэтому часть инфекционных госпиталей постепенно будет закрываться. Первой к обычной работе вернется больница №12. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, снизилась нагрузка на больницы. Но расслабляться рано. Заболевающим ковидам волгоградцам нужна своевременная помощь. Чтобы течение болезни было более легким, в Волгоградской области бесплатные лекарства для лечения будут выдавать всем заразившимся, несмотря на возраст и наличие или отсутствие хронических болезней. Должно ускориться и определение диагноза. Теперь бесплатные экспресс-тесты на ковид начнут делать людям от 30-ти лет. Об этом также на оперативном совещании заявил глава региона.

Коронавирус, к сожалению, не у всех протекает в легкой форме. Пациентам, которые находятся в реанимациях или на аппаратах ИВЛ, для лечения, в том числе, нужна плазма крови переболевших ковидом. Хотя уже более тысячи волгоградцев стали донорами, все равно требуется большее число перелитой плазмы.

В Волгоградской области жители заражаются не только коронавирусом. Подхватывают они и ОРВИ. Сейчас эпидпорог среди взрослого населения превышен в 2 раза.