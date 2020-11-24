В Волгоградской области продолжается эпидемия ОРВИ

Волгоградцы скупают лекарства в аптеках не только из-за коронавируса. В регионе взрослое население массово болеет ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Волгоградской области валит с ног не только коронавирус, но также и ОРВИ. Уже далеко не первую неделю в регионе бушует эпидемия заболеваний острыми респираторными инфекциями. Причем, болеет в основном взрослое население. Как рассказали «КП-Волгоград» в областном Управлении Роспотребнадзора, на прошедшей 47 календарной неделе количество заболевших взрослых превышает пороговое значение на 111%. Такой же показатель был и неделей ранее. А заболеваемость среди детей не заставляет нервничать. Так, среди малышей до 2 лет эпидпорог ниже на 77%, среди детей 3-6 лет – на 67%, среди школьников 7-14 лет – на 57%. А взрослые почему-то повально заболевают ОРВИ. Либо некоторым пациентам ставят такой диагноз вместо ковида.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Волгоградской области завершается вакцинация против гриппа. Прививки сделали 1 миллион 153 тысячи человек. Это почти половина от общей численности региона.