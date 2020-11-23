Всем волгоградцам с диагнозом COVID-19 будут выдавать бесплатные лекарства

Волгоградцев будут бесплатно лечить от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 23 ноября, на очередном оперативном совещании в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров дал еще ряд поручений, которые позволят снизить уровень заболеваемости коронавирусом в регионе. Есть сразу две хорошие новости: во-первых, бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции будут выдавать теперь всем заболевшим волгоградцам; во-вторых, бесплатные экспресс-тесты на ковид начнут делать людям старше 30-ти лет.

КОРОНАВИРУС ПОШЕЛ НА СПАД

- Нам удалось добиться снижения скорости распространения коронавирусной инфекции. Снизилась и нагрузка на больницы – количество госпитализаций носит стабильный характер. Еще достаточно высокие показатели по заболеваемости пневмониями: сейчас он в 8 раз превышает многолетние среднегодовые значения (а было превышение в 12 раз). Но мы понимаем, что это все равно очень высокий уровень, - заявил глава региона.

При этом отметил, что решение о выдаче бесплатных лекарств и бесплатном массовом тестировании пациентов старше 50-ти лет позволило распределить нагрузку на больницы, повысить скорость выявления заболевания и более оперативно начать лечение. В связи с чем Бочаров поручил комитету здравоохранения Волгоградской области в течение текущей недели начать выдавать бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции всем жителям Волгоградской области, которые лечатся в амбулаторных условиях.

- Уже на этой неделе приступить к выдаче бесплатных лекарств всем жителям, которые лечатся от коронавируса на дому, - дал указания губернатор подчиненным. - Комитету финансов в полном объеме обеспечить финансирование для выполнения данной задачи.

Андрей Бочаров заверил, что на данный момент в области уже сформирован достаточный запас лекарств для лечения ковидных больных.

В свою очередь он поручил региональному управлению Росздравнадзора, антимонопольному ведомству и областному комитету по тарифному регулированию проверить волгоградские аптеки на наличие достаточного ассортимента товара, а также проконтролировать розничные цены на жизненно важные лекарства.

Кроме того, на этой неделе начнут делать бесплатные экспресс-тесты всем волгоградцам в возрасте 30 лет и старше.

В РЕГИОНЕ ЗАКРЫВАЮТ ГОСПИТАЛИ

Есть еще одна хорошая новость: в связи с тем, что в регионе снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19, ряд госпиталей решено закрыть, а больницы вернуть к плановой работе.

На сегодняшний день уже 8 тысяч коек отдали под ковидных пациентов. 30% из них сейчас свободны. Поэтому решено расширить линейку оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Первой к обычной работе вернется больница №12.

- Обращаю дополнительное внимание на работу сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. При необходимости рассмотреть вопрос о выводе еще ряда медучреждений из числа госпиталей и возвращению их к плановой работе, - акцентировал внимание чиновников Бочаров.

Но напомним, что в случае обострения коронавирусной обстановки, это больницы должны быть готовы в 10-дневный срок вновь вернуться к работе в режиме ковидного госпиталя.