Волгоградские коронавирусные госпитали получили 250 литров антиковидной плазмы

У каждого донора врачи берут 450 миллилитров крови Фото: Артем КИЛЬКИН

Переливание антиковидной плазмы крови остается одним из эффективных способов лечения больных с коронавирусом в госпиталях. В Волгоградской области инфекционные стационары за все время получили более 900 доз – это около 250 литров плазмы. Донорами стали 1 135 волгоградцев, которые переболели COVID-19. Пациентам ковидных госпиталей перелили уже 235 литров антиковидной плазмы.

У каждого донора медики берут 450 миллилитров крови. После переработки в лаборатории из нее получают от 250 до 270 миллилитров антиковидной плазмы. От сбора крови до выдачи сыворотки проходит в среднем четверо суток. Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано, сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения. В большинстве случаев медики отмечают положительную динамику состояния пациента на фоне продолжающейся терапии.

Потребность в антиковидной плазме сохраняется. В облздраве просят жителей региона, которые побороли коронавирус, стать донорами. Ведь они могут по-настоящему спасти чью-то жизнь. По всем вопросам можно позвонить в будние дни с 13.00 до 15.00 по телефону донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону (8442) 37-69-65.