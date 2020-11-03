Успела родить, пока суд да дело: экс-судья Рыжих ответит за гибель двух братьев в ДТП через 14 лет

Осужденная Татьяна Рыжих получила отсрочку за рождение сына в сентябре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде продолжается судебный процесс в отношении бывшей судьи Татьяны Рыжих. Она получила срок за смертельную аварию, которую устроила в 2015 году. Только отправляться в колонию бывшая служительница Фемиды не спешит. Татьяна Рыжих недавно стало мамой – 23 сентября 2020 года. Также у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок. В этой связи ее адвокат направил в суд ходатайство об отсрочке отбывания наказания, пока новорожденному сыну осужденной не исполнится 14 лет.

Волгоградский областной суд решил удовлетворить прошение защиты, в колонию-поселения Татьяна Рыжих не отправится, а будет воспитывать детей. Только когда младшему из них стукнет 14, она должна оказаться за решеткой. Кстати, встала на учет по беременности женщина уже когда была осуждена. Она должна была отправиться в колонию, но вместо этого пошла в декрет.

Также суд вынес частное определение в отношении ФСИН России по Волгоградской области. Верховный Суд Российской Федерации 7 ноября 2019 года назначил Татьяне Рыжих наказание в виде четырех лет в колонии-поселении. Но в тюрьме экс-судья не оказалась. Работники уголовно-исполнительной системы не вручили осужденной документ о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания. Хотя сотрудники ФСИН дважды посещали в декабре 2019 года место жительства Татьяны Черных. Таким образом, решение Верховного Суда без уважительных причин не исполнялось.

Татьяна Черных за это время начала проходить лечение в клиниках, а затем и вовсе забеременела.

- Постановлениями начальника УФСИН России по Волгоградской области срок направления осужденной к месту отбывания наказания многократно продлевался без вручения ей соответствующего предписания, - сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Областной суд обратил внимание, что сотрудники ФСИН нарушили закон при исполнении приговора в отношении Татьяны Рыжих. Руководство ведомства должно принять меры в отношении своих сотрудников, которые не выполнили своих обязанностей.

Напомним, Татьяна Черных была признана виновницей смертельного ДТП га Третьей Продольной магистрали. Она сбила двух братьев 29 и 35 лет на своем «KIA Sportage». При этом она скрылась с места аварии, а при содержании полицейскими не признавалась в совершении преступления. Волгоградский областной суд назначил ей пять лет отбывания наказания в колонии-поселении. Также бывшая судья Городищенского районного выплатила моральный вред по миллиону рублей матери и жене погибших. Приговор был обжалован в Верховном в суде, который сократил ей срок до четырех лет.

Во время всех тяжб Татьяна Черных отсудила у государства 700 тысяч рублей за автомобиль. Иномарка как вещественное доказательство была на спецпарковках во время следствия. Хозяйка ее забрала после оглашения обвинительного приговора и указала на образовавшиеся вмятины. Суд удовлетворил иск о компенсации имущественного ущерба.