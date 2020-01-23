Экс-судья, отбывающая срок за смертельную аварию с двумя погибшими, отсудила 700 тысяч у государства

700 тысяч рублей из казны РФ получит семья Татьяны Рыжих – судьи, отбывающей срок за ДТП с двумя погибшими. После того, как бывшей служительнице Фемиды вынесли обвинительный приговор, она не растерялась и затеяла судебные тяжбы с государством. И выиграла.

СБИЛА И УЕХАЛА

В 2015 году эта авария вызвала настоящий резонанс: судья Городищенского районного суда сбила двух братьев и скрылась с места. Ее, конечно, быстро нашли и выяснили все обстоятельства. Было 28 апреля, поздний вечер. Татьяна Рыжих за рулем своей «KIA Sportage» мчалась по Третьей Продольной в сторону поселка Водстрой Тракторозаводского района. В трехстах метрах от поворота на Орловский песчаный карьер дорогу переходили двое братьев – Виктор и Василий Егоровы. На полной скорости иномарка сбила мужчин с ног, те угодили под колеса «четырнадцатой», которая ехала по встречной полосе. Оба погибли на месте.

Рыжих скрылась с места аварии, а улики оставила.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автоледи даже не поинтересовалась, нужна ли помощь, да и вообще думала лишь о том, как бы выйти сухой из воды. Она хладнокровно поехала дальше. Но инспекторы ГИБДД опросили водителя «ВАЗа» и поняли – настоящий виновник скрылся. Об этом свидетельствовали и детали «KIA Sportage», оставшиеся на месте преступления.

ОСПОРИЛА ПРИГОВОР

Несмотря на множество доказательств, вину свою Рыжих упорно не признавала и не признала. Знала свои права, что статус федерального судьи – особый, и дает ей некоторые привилегии. Даже придумала, что слышала удар, но приняла это за «покушение» на свою жизнь и уехала. А после перешла на другие аргументы: братья переходили дорогу в неположенном месте, сами виноваты.

Братья Егоровы вместе с мамой. Татьяна Рыжих даже после приговора не принесла семье никаких соболезнований. Фото: с личной страницы Нины Егоровой

Уголовные дела такого рода длятся месяцы, а то и годы. Следователи сделали все технические и медицинские экспертизы. За это время Рыжих отстранили от работы и сняли с нее неприкосновенность. Лишь в августе 2019 года женщина получила реальный срок.

- По приговору Волгоградского областного суда Рыжих была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Кроме того, с Рыжих в пользу потерпевших (матери погибших и супруги одного из потерпевших) взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждой, - говорится в приговоре облсуда.

Экс-судья умудрилась сократить срок с пяти лет до четырех, вину свою не признала и извинений никому не принесла. А потом подала в суд на государство.

700 ТЫСЯЧ ЗА МАШИНУ

Иномарка «KIA Sportage» 2011 года выпуска, как и положено, на время следствия оставалась на спецпарковках как вещественное доказательство. Как только огласили приговор, ее можно было забрать. Правда, машину сильно «помяли» за эти годы. Что именно произошло – неясно. Возможно, повреждение произошло во время транспортировки автомобиля с одной парковки на другую.

- Истец обратился в суд с иском о возмещении убытков, указав в обоснование требований, что в период хранения изъятого в качестве вещественного доказательства по уголовному делу автомобиля, транспортному средству были причинены механические повреждения, а ему – имущественный ущерб. Материалами дела установлено, что хранение имущества не было организовано надлежащим образом. Исковые требования удовлетворены. За счет средств казны Российской Федерации в пользу Р. взыскано 700 185 рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда.