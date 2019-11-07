2019-11-07T15:56:03+03:00
Происшествия

Судье, сбившей насмерть двух братьев под Волгоградом, смягчили наказание

Татьяна Рыжих проведет в колонии-поселении не пять лет, а четыре года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Судья сбила двух мужчин на Третьей Продольной и сбежала с места ДТП.Судья сбила двух мужчин на Третьей Продольной и сбежала с места ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спустя четыре с половиной года в Волгограде наконец-то поставлена точка в скандальном уголовном деле, где обвиняемой в смерти двух мужчин стала судья Городищенского района. Татьяна Рыжих все-таки отправится за решетку. Но она добилась в Верховном суде РФ значительного смягчения наказания.

Напомним, Татьяна Рыжих сбила насмерть двух мужчин на окраине Волгограда. Это случилось 28 апреля 2015 года. Судья мчалась на своей «KIA Sportage» по Третьей Продольной в сторону поселка Водстрой Тракторозаводского района. Так «летела», что даже не притормозила перед пешеходами, которые стояли на разделительной полосе дороги. Это были два брата - 40 и 33 лет. От удара их отбросило на встречную полосу под колеса едущего транспорта. Мужчины скончались на месте от полученных травм. А Рыжих, испугавшись, сбежала с места ДТП, не оказав никакой помощи пострадавшим.

Суд первой инстанции приговорил ее к 5 годам колонии-поселения. Но бывшая судья обжаловала этот вердикт, посчитав его слишком суровым.

- Свою вину бывшая судья так и не признала. Она просила суд вынести ей оправдательный приговор. Но Верховный суд РФ оставил приговор в части квалификации действий Рыжих без изменения. Но срок уменьшили - до 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, -добавляют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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