2019-08-05T16:07:07+03:00
Общество

В Волгограде судье, сбившей насмерть двух братьев, дали пять лет колонии

Женщина не признает свою вину
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина с места преступления скрылась, но на дороге остались части авто.Женщина с места преступления скрылась, но на дороге остались части авто.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Два с половиной года длилось следствие, полтора года шли суды. ДТП в Тракторозаводском районе произошло 15 апреля, приговор вынесли 5 августа. Такое длительное рассмотрение связывают со статусом обвиняемой Татьяны Рыжих. Женщина долгое время работала судьей Городищенского района.

Женщина в тот вечер мчалась по 3-й Продольной в сторону поселка Водстрой на своей «KIA Sportage». 32-летняя судья видимо очень торопилась домой. Она решила обогнать по второй полосе грузовик. Но то ли скорость была большой, то ли умения не хватило – дама выехала за сплошную линию. В это время там стояли двое братьев, ожидающих, когда поток по трассе станет меньше и можно будет перейти дорогу. Волгоградка на иномарке сбила молодых людей и даже не пыталась затормозить. От удара пешеходов отбросило на встречную полосу, где их задавила «четырнадцатая» - водитель не успел среагировать на ЧП. Молодые люди (29 и 35 лет) погибли на месте.

Настоящего виновника аварии сотрудники ГИБДД нашли быстро. На машине, которую хозяйка Татьяна Рыжих на этот раз оставила не возле дома, а бросила на одной из улиц, были характерные следы. Но свою вину женщина категорически отрицала. Да, она ехала этим вечером в это время на этом участке. Но никого не сбивала. Да, слышала удар. Но так как у нее особый статус – федеральный судья, то решила, что кто-то устроил на нее покушение. Так что опасаясь за свою жизнь, останавливаться не стала. Месяцы ушли для того, чтобы сделать все необходимые технические и медицинские экспертизы. Все это время раз за разом дама оспаривала все решения, которые выносились в отношении нее. В том числе и свое отстранение. Как только поступил запрос в коллегию судей о снятии неприкосновенности для возбуждения уголовного дела (у судей особый статус), встал вопрос и недопуске к работе.

Татьяна Рыжих до сих пор стоит на своем: не виновата, братья сами нарушили правила - перебегали дорогу в неположенном месте. Не признала она вину и когда выносили приговор. Не принесла извинения родственникам погибших мужчин (у одного из них остался маленький ребенок), не пыталась как-то компенсировать им потерю.

- Волгоградский областной суд признал женщину виновной по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ей присудил 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, лишили прав на два года, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Также она должна выплатить моральный вред по миллиону рублей матери и жене погибших. Приговор может быть обжалован в Верховном в суде. Что скорее всего Татьяна и сделает. Так что это не последнее заседание по этому делу.

Кстати, у Татьяны Рыжих - маленький ребенок. Но так как волгоградка свою вину не признает, об отсрочке приговора речи пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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