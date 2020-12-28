Львенку Грому чуть больше полугода, а ему уже пришлось пройти немало испытаний. Крохотного хищника полгода назад полицейские Волгограда освободили из плена совсем истощенным. Все это время малыша пытались выходить и поставить на ноги ветеринары и работники цирка. И это в принципе удалось. Но у малыша заболели глаза: произошел разрыв роговицы, глаза вытекли, развился гнойный воспалительный процесс. Чтобы он не пошел дальше, львенку пришлось пришлось удалить оба глазных яблока.- В самой операции ничего уникального не было. Для меня за 40 лет практики это была обычная процедура. Операцию львенку сделали, чтобы сохранить жизнь, но зрение не сохранили, - рассказал «КП-Волгоград» ветеринар, доктор наук, профессор Сергей Веденеев.В клинику Веденеева в Волжском львенок попал после возвращения из Воронежа - там тоже занимались его глазами, врачи сделали все возможное. Теперь малыш будет жить, вот только как – большой вопрос.- Даже не представляю, как такое слепое животное содержать. Все же это хищник. Ты к нему с соской, а он тебя лапой, - делится Сергей Веденеев. – В цирке-шапито ему обеспечили хорошую жизнь и уход, но сможет ли слепой лев выступать? Травматизм будет большой. Стараюсь близко к сердцу это не принимать. Я сделал все, что мог.Доктор говорит, что сегодня львенок активный, жизнерадостный и игривый. С хорошим аппетитом. Швы ему сняли, даже поработали с косметикой, чтобы мордочка выглядела эстетично.Такая операция не уникальна - животные дерутся, иногда это заканчивается повреждением глаз. Сложность, по словам врача, в том, что это довольно крупный хищник. Неизвестно, как он среагирует на наркоз. Как будут из него выходить.Напомним, львенка по кличке Гром в начале лета полицейские нашли в почтовой коробке, которую перевозили рейсовым автобусом. Документов при хищнике не было, везли его контрабандой. Полуторамесячный малыш был сильно напуган и истощен. Его приютили в цирке-шапито династии Довгалюк, а потом у него обнаружили проблемы со зрением. Все это время областной комитет ветеринарии следил за здоровьем львенка и его судьбой.Это далеко не единственная история с животными, которых перевозят контрабандой. В этом году волгоградские полицейские также нашли обезьяну и львенка, которые теперь живут в Крыму. Комитету ветеринарии удалось пристроить их в зоопарк. Специалисты комитета регулярно справляются об их здоровье. На последнем видеоотчете видно, что лев уже вымахал в крупного зверя, и чувствует себя отлично.