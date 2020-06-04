2020-06-04T17:53:28+03:00
Общество

Истощен и напуган: под Волгоградом в багажнике автобуса полицейские нашли маленького львенка

Животное забрали в кинологический центр
Екатерина МАЛИНИНА
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Животное отвезли в кинологический центр.Животное отвезли в кинологический центр.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Автобус «Махачкала-Москва» остановили на посту "Чапурниковский" на въезде в Волгоград для плановой проверки 4 июня 2020 года. Рейсовая «Сетра» направлялась в столицу. Внимание полицейских в багажном отсеке привлек деревянный ящик. Он был закрыт на замок. Изнутри раздавалось жалобное мяуканье. Хозяина среди пассажиров не нашлось. 38-летний водитель пояснил, что посылку попросили передать незнакомые люди – ее должны были забрать в Москве. Когда коробку осторожно открыли, внутри сидел львенок. Животное затравленно смотрело на людей. Никаких документов на провоз живого груза у водителя не оказалось.

Малыша перевозили в деревянном ящике. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Малыша перевозили в деревянном ящике.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К месту происшествия сразу же вызвали ветеринара из кинологического центра МВД по Волгограду. Врач пришел к выводу, что маленький хищник сильно истощен и напуган. Его перевозили с нарушением всех санитарных норм. Неизвестно, доехало бы животное к новым хозяевам живым.

Львенок был сильно истощен. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Львенок был сильно истощен.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские решили временно разместить львенка в кинологическом центре. Сотрудники, конечно, не специалисты по львам, но позаботиться о животном смогут. К тому же для консультации по рациону питания и условию содержания пригласили дрессировщика забайкальского цирка Виталия Довгалюка.

Судьбу малыша решат в ближайшее время. В любом случае, обратно в руки «контрабандистам» он точно не попадет. По факту перевозки экзотического животного проводится проверка.

Для львенка подобрали рацион питания. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Для львенка подобрали рацион питания.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, это не первый случай в Волгоградской области, когда полицейские находили диких зверей. В январе 2020 года в остановленной легковушке нашли львенка и обезьянку. Сейчас оба животных в безопасности в хороших условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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