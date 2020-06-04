Истощен и напуган: под Волгоградом в багажнике автобуса полицейские нашли маленького львенка

Автобус «Махачкала-Москва» остановили на посту "Чапурниковский" на въезде в Волгоград для плановой проверки 4 июня 2020 года. Рейсовая «Сетра» направлялась в столицу. Внимание полицейских в багажном отсеке привлек деревянный ящик. Он был закрыт на замок. Изнутри раздавалось жалобное мяуканье. Хозяина среди пассажиров не нашлось. 38-летний водитель пояснил, что посылку попросили передать незнакомые люди – ее должны были забрать в Москве. Когда коробку осторожно открыли, внутри сидел львенок. Животное затравленно смотрело на людей. Никаких документов на провоз живого груза у водителя не оказалось.

Малыша перевозили в деревянном ящике.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К месту происшествия сразу же вызвали ветеринара из кинологического центра МВД по Волгограду. Врач пришел к выводу, что маленький хищник сильно истощен и напуган. Его перевозили с нарушением всех санитарных норм. Неизвестно, доехало бы животное к новым хозяевам живым.

Львенок был сильно истощен.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские решили временно разместить львенка в кинологическом центре. Сотрудники, конечно, не специалисты по львам, но позаботиться о животном смогут. К тому же для консультации по рациону питания и условию содержания пригласили дрессировщика забайкальского цирка Виталия Довгалюка.

Судьбу малыша решат в ближайшее время. В любом случае, обратно в руки «контрабандистам» он точно не попадет. По факту перевозки экзотического животного проводится проверка.

Для львенка подобрали рацион питания.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, это не первый случай в Волгоградской области, когда полицейские находили диких зверей. В январе 2020 года в остановленной легковушке нашли львенка и обезьянку. Сейчас оба животных в безопасности в хороших условиях.