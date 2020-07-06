2020-07-06T16:13:17+03:00
Общество

Талисманом всероссийской акции стал спасенный волгоградской полицией львенок Гром

8 июля в России отметят День семьи, любви и верности
Юлия Данильченко
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Львенку по кличке Гром крупно повезло: в начале июня его спасли из плена, а уже в июле он стал звездой всероссийской акции «Под куполом семьи – под защитой страны». А все благодаря волгоградской полиции: стражи порядка обнаружили 1,5-месячного зверька в рейсовом автобусе, он ехал среди багажа в душной клетке в сторону Москвы – скорее всего, на продажу. А после этого удивительного спасения о Громе рассказали на федеральных каналах. Так он попал в цирк иллюзий и зверей династии Довгалюк.

Уже 8 июля, в День семьи, любви и верности, у него ответственное представление на манеже «Забайкальского Цирка династии Довгалюк». Он стал талисманом целого представления, зрителями которого станут детки из интернатов, многодетных семей Волгограда, а также других областей.

- С учетом ограничительных мер в регионе, присутствие на мероприятии жителей и гостей города Волгограда не допускается. Акция будет транслироваться в прямом эфире Муниципального телевидения Волгограда. Все желающие смогут посмотреть мероприятие пройдя по ссылке, - рассказали «КП-Волгоград» в ресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Полиция выступает один из организаторов этого масштабного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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