Подрядчика на ремонт пяти укрытий ГО за 10 млн рублей ищут власти Волгограда

Что должно быть в тревожном чемоданчике волгоградца Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда ищет подрядчика, который возьмется за текущий ремонт защитных сооружений. Привести в порядок за 10 миллионов рублей должны пять убежищ. Все эти укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов и сейчас непригодны для использования по назначению.

Согласно документам сайта госзакупок, определят подрядчика на текущий ремонт защитных сооружений 14 августа 2026 года. Превратить подвалы в убежища должны до 10 ноября. В списке пять убежищ под номерами 63, 71, 85, 156 и 228. Их адреса не указаны.

Везде запланированы одни и те же работы. Так, ремонт укрытия №63 предполагает установку защитно-герметических дверей и ставень. Также в списке работ ремонт пола, устройство стяжки, обновление потолков и стен, устройство электроснабжения, водоснабжения и канализации, установка светильников, унитазов и умывальников.

Это уже не первая подобная закупка. Четыре убежища в подвалах МКД №72, №106, №107 и №108 до этого вознамерились привести в порядок в Волгограде почти за 7 млн рублей.

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