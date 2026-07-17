Четыре убежища в подвалах МКД отремонтируют в Волгограде почти за 7 млн рублей

Для волгоградцев подготовят защитные укрытия. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда ищет подрядчика для ремонта убежищ на случай ракетных атак и прочих угроз. Ремонт четырех защитных сооружений гражданской обороны оценили в 6 миллионов 965 тысяч рублей. За эти деньги должны подготовить к использованию в качестве укрытий четыре подвала многоквартирных домов. Адресов нет, только номера: защитные сооружения гражданской обороны №72, №106, №107 и №108.

Согласно документам, срок выполнения работ небольшой – всего 45 календарных дней с даты заключения контракта. В перечне работ для укрытия №72: защитно-герметические, герметические двери и ставни, устройство бетонных стяжек пола, кладка кирпичных стен, шпатлевка и окраска, а также ремонт инженерных систем. Кроме того, в защитном сооружении предусмотрели установку 10 унитазов и 10 умывальников. Подобные работы проведут и в остальных укрытиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из списка убежищ в Волгограде уберут закрытые и непригодные укрытия