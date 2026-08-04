Атмосферная засуха грозит Волгоградской области 5-6 августа

Август будет засушливым в регионе Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр России вновь объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области на 5-6 августа 2026 года. Регион находится во власти атмосферной засухи и чрезвычайной пожарной опасности из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Оранжевый уровень означает, что погода опасна и несет вероятность стихийных бедствий, а также ущерба населению и хозяйству.

На 5-6 августа над Волгоградской областью нависли две погодные угрозы. Так, в Палласовке и на прилегающей территории метеостанции зафиксировали атмосферную засуху. Предупреждение действует до 16 часов 5 августа. До начала суток 6 августа в восточных и центральных районах области установлена чрезвычайная пожароопасность, в юго-западных – высокая.

Напомним, на 5 августа в Волгограде прогнозируют короткий дождь и до 34 градусов жары. По области – местами дожди, грозы и пекло до 38. Ожидается, что такая изнуряющая жара продержится недолго.

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