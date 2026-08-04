Отключение газа 5 августа ждет часть Советского района Волгограда

Газа не будет на шести улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Временное отключение газа в Волгограде ждет 5 августа 2026 часть жителей Советского района. Голубого топлива не будет с 9.30 до 17.30 на шести улицах в поселке Горный. Причиной станут неотложные плановые ремонтные работы на объектах систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключения газа затронут 5 августа с 9.30 до 17.30 дома поселка Горный по адресам: ул. 36 Гвардейской, 14, 16/1,16/2, 18-34; ул. Бадальная, 3, 26; ул. Климчука, 6, 23; ул. Надежды, 3, 8, 10, 12, 13, 21-29, 28, 30; ул. Светлая, 4, 7, 8, 11, 15-19, 23, 26; ул. Рыкова, 26.

Волгоградцев просят быть предельно внимательными, и не оставлять включенным газовые котлы и плиты в эти часы.

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