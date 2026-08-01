В Волгограде задержали девушку, принявшую дым от пожара на складе Wb за дождевое облако

Волгоградцев продолжают задержать за съемку прилетов. Кадр с оперативного видео.

В Волгограде силовики задержали еще двоих волгоградцев, разместивших в интернете фото и видео последствий атаки БПЛА 31 июля. Молодого человека и девушку допросили после того, как опубликованный ими в волгоградских соцсетях контент появился в украинских телеграм-каналах. И если парень утверждает, что «не подумал, не знал», то девушка уверяет, что дым от пожара она вообще приняла за «дождевое облако».

- Я сфотографировала последствия прилетов на склад «Вайлдбериз», и решила отправить фотографию в волгоградский чат, чтобы удостовериться, что это не прилеты, а какое-нибудь огромное дождевое облако. Позже моя фотография оказалась в украинских телеграм-каналах, - девушка призналась, что ей стало стыдно, когда она поняла, что ее фото могло помочь врагу.

- Вчера ночью снимал видео прилета по складу «Вайлдбериз». Когда снимал, не думал, что какая-то ответственность может быть. Слышал, но всерьез это не воспринимал, - объяснил волгоградец.

Всего на данный момент в Волгограде уже трое задержаны за распространение запрещенного контента. Напомним, в Волгоградской области постановлением губернатора запрещено снимать и публиковать фото и видео атак БПЛА, последствий прилетов, а также военную инфраструктуру, работу и места дислокации ПВО. Можно нарваться на уголовное дело по статье «Госизмена» и получить реальный срок.