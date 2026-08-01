Волгоградку задержали за фото пожара на складе Wildberries 31 июля

Девушку задержали в тот же день. Кадр с оперативного видео.

В Волгограде женщина поделилась со своими соседями в общедомовом чате фотографиями пожара на складе Wildberries после атаки БПЛА на город 31 июля 2026 года и в тот же день была задержана за распространение запрещенного контента. Постановлением губернатора жителям региона давно запретили снимать атаки и их последствия, но еще не все жители поняли, насколько все серьезно. Многие продолжают выкладывать в соцсети фото и видео летящих дронов, ракет, взрывы и разрушения.

- Я не была осведомлена, что последствия тоже нельзя снимать. Теперь я в курсе. Сотрудники все мне разъяснили, и я не рекомендую поступать так, как я, другим. Это может быть направлено против нашей страны, против жителей, против нашей безопасности, - раскаялась девушка во время задержания.

В Волгоградской области запрещено фотографировать и снимать на видео прилеты БПЛА, их обломки, оставленные ими разрушения. Также под запретом съемка работы ПВО, расположения объектов Минобороны и военной инфраструктуры, критически важных объектов. Запрещена не только съемка, но и распространение подобных кадров в соцсетях, чатах, в СМИ. За нарушение можно нарваться не только на штраф, но и на реальный срок по статье «Госизмена».