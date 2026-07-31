В Волгограде проверят воздух после пожаров на складах Wildberries и заводе

Волгоград накрыл смог после пожаров. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде Роспотребнадзор взял пробы воздуха после двух крупных пожаров на складе Wildberries в Дзержинском районе и на заводе на юге города. Воздух в Дзержинском и Красноармейском районах проверят на содержание вредных примесей и уровень радиации. Об этом сообщает региональное управление ведомства. Пробы взяли в районе жилой застройки, наиболее близко расположенной к горящим объектам.

Санитарные врачи предупредили жителей о вредном смоге, которым лучше не дышать. Тем, кто находится в помещениях, следует закрыть окна, а на улице дышать через респираторы и марлевые медицинские маски. Стоит минимизировать прогулки, чаще принимать душ и сменить синтетическую одежду на натуральные ткани.

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