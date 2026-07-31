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НовостиОбщество31 июля 2026 6:50

В аэропорту Волгограда сняли ограничения после ночной атаки

Десятки рейсов задержаны
Екатерина СИМОХИНА
Аэропорт снова обслуживает рейсы.

Аэропорт снова обслуживает рейсы.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. По сообщению Росавиации, с 9.12 воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы. Небо над городом было закрыто с двух часов ночи. За это время произошла массовая задержка десятков рейсов.

Напомним, ночью 31 июля Волгоград пережил массовую атаку БПЛА. Загорелось предприятие топливно-энергетического комплекса, произошел пожар на складах, пострадали жилые дома, ранены 5 человек. Волгоградцы дважды получали сообщения о беспилотной и ракетной опасности. «Ковер» ввели в 2.02.