Рейсы задержали в аэропорту Волгограда 31 июля из-за ночных ограничений

Аэропорт Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля в аэропорту Волгограда задержали одиннадцать рейсов. Причиной стали ограничения, которые ввела Росавиация после ночной атаки беспилотников на регион, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, шесть самолетов с опозданием отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Еще пять лайнеров задержались с прибытием из обеих столиц, а также из Еревана. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели сегодня в два часа ночи.

Пассажирам посоветовали следить за изменениями в расписании и уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.