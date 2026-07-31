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НовостиОбщество31 июля 2026 5:21

Рейсы задержали в аэропорту Волгограда 31 июля из-за ночных ограничений

Более десятка самолетов не смогли вовремя вылететь или приземлиться в Волгограде после атаки БПЛА
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Аэропорт Волгограда.

Аэропорт Волгограда.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля в аэропорту Волгограда задержали одиннадцать рейсов. Причиной стали ограничения, которые ввела Росавиация после ночной атаки беспилотников на регион, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, шесть самолетов с опозданием отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Еще пять лайнеров задержались с прибытием из обеих столиц, а также из Еревана. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели сегодня в два часа ночи.

Пассажирам посоветовали следить за изменениями в расписании и уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.