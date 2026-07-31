Прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград

Волгоград пережил массированную ночную атаку. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки ВСУ на город 31июля 2026 года. Пять человек после прошедшей ночи попали в больницу с ранениями. У многих повреждено имущество: в ходе атаки выбило стекла в восьми многоквартирных домах на Тракторном, поврежден частный дом в Красноармейском, произошли пожары на предприятии на юге города и на складах в Дзержинском. Прокуратура открыла горячую линию.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает номер +79608921020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время воздушной атаки на Волгоград 31 июля пятеро ранены, горит завод и склад

В Волгограде тушат пожар после атаки БПЛА на Wildberries